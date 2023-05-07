نرفض الحرب.. «الجويلي» يُؤكد تأييده لجهود السلام وإجراء انتخابات 2023

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، إنّه لا توجد لديهم نوايا لشن حرب على العاصمة طرابلس وإن دعمهم موجه للحلول السياسية وإجراء الانتخابات خلال 2023.

وأضاف جويلي في تصريح صحفي، أنّ رسالتهم موجهة لكل المتمسكين بالسلطة، بأنّ يكتفوا بما قضوه وألا يجروا ليبيا لمزيد من الحروب، بحسب تعبيره.

وأفاد آمر المنطقة العسكرية الغربية، بأنّهم يدعمون الحوارات الحاصلة للخروج بقوانين انتخابية، ويؤيدون جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وكان آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي حذر من اندلاع عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه، معتبرا أنّ من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو من تعنت ومنع تسليم السلطة.