نزاع عشائري يتحول إلى معركة مسلحة في العراق.. قتلى وجرحى واحتراق آليات أمنية

سقط عدد من القتلى والجرحى خلال اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الثلاثاء، بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحين تابعين لإحدى العشائر في قضاء خبات بمحافظة أربيل، شمالي العراق، في تطور أمني نادر في إقليم كردستان المعروف باستقراره النسبي.

ونقلت الوكالة الرسمية العراقية (واع)، عن مصدر محلي قوله، إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف على سقي الأراضي الزراعية، بعد تغيير مسار أحد الأفرع النهرية المتفرعة من نهر الزاب الكبير، وهو ما أثار توتراً بين عشيرة الهركية والقوات الأمنية التابعة للإقليم.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن احتراق عدد من المركبات الأمنية، مشيراً إلى أن زعيم عشيرة الهركية وجه نداءً إلى بقية العشائر في أربيل لمساندتهم في النزاع.

ويُعد هذا الاشتباك هو الأوسع من نوعه منذ سنوات في إقليم كردستان، الذي يشهد عادة استقراراً أمنياً مقارنة بمناطق وسط وجنوب العراق، حيث تتكرر الاشتباكات العشائرية بسبب خلافات على المياه أو الأراضي الزراعية أو نزاعات اجتماعية.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من حكومة الإقليم حول الحصيلة الدقيقة للاشتباكات أو الإجراءات المتخذة لاحتواء