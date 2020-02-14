نزوح أكثر من 27 ألف سوري باتجاه الحدود التركية

الآلاف من النازحين بحاجة إلى مأوى والمساعدات. [ترك برس]

أفادت شبكة “ترك برس” بتجاوز عدد النازحين السوريين من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأيام الأربعة الأخيرة، 27 ألف شخص.



وقال منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري المعنية بجمع البيانات عن النازحين، في بيان، إنّ الأيام الأربعة الماضية شهدت نزوح من مركز مدينة إدلب، وغرب حلب نحو الحدود التركية السورية.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات النزوح إلى مناطق نبع السلام، وذرع الفرات، والحدود التركية، منوهاً بأن الآلاف من النازحين بحاجة إلى مأوى والمساعدات.

يُشار أن دول (تركيا- روسيا وإيران) أعلنت في مايو 2017 توصلهم إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن جيش النظام السوري وداعميه يواصلون شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.

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