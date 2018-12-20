نساء تاورغاء يرفضن الصمت ويُطالبن بحقوقهن

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة رئيس وأعضاء اتحاد نساء تاورغاء.

حيث رحب جلالة بتأسيس اتحاد نساء تاورغاء، مثمناً دور المرأة في ليبيا، وخصوصاً في تاورغاء لتحقيق ودعم الاستقرار وبرنامج العودة الطوعية والآمنة لنازحي تاورغاء .

هذا واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دور وطموحات نساء تاورغاء في الإسهام في تفعيل الخدمات القطاعية وتهيئة تاورغاء لاستقبال العائدين بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما طالب الاتحاد، وزارة الدولة بتوفير برامج ومشاريع صغرى وبرامج دعم نفسي واجتماعي للمراة والطفل بشكل خاص بالتوازي مع العودة التدريجية ، وتحشيد الدعم من حكومة الوفاق.

في سياق متصل طالبت نساء تاورغاء، بدعم الوزير في حملة توعية لنساء تاورغاء والشباب خلال الفترة القادمة، وأن تتضمن الحملة، معالجة عودة نازحي تاورغاء المقيمين سابقاً بمدينة مصراته ورد ممتلكاتهم ضمن إطار العودة الشاملة لأهالي تاورغاء كافة.

ورحبت نساء تاورغاء أيضاً بما توصلت إليه لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في تسهيل الإجراءات للعودة، ومطالبة المنظمات الدولية بالإيفاء بتعهداتها في دعم وتهيئة تاورغاء في القريب العاجل.