نساء ليبيا.. قامات وطنية ثقافية

أقام المنتدى الثقافي العربي البريطاني يوم 28 يونيو، ندوة تحت عنوان “دور المرأة في عملية التغيير في دول الربيع العربي”.

وكان اللقاء عبر الدوائر المغلقة، حيث افتتح الدكتور رمضان بن زير رئيس المنتدى الندوة بكلمة ترحيبية بالنساء الطليعيات، اللواتي أدهشن المستمعين والمتتبعين للندوة، نساء طليعيات مثقفات وملمات بأحداث بلدهن وبأحداث دول الربيع العربي الأخرى، وفي الندوة شاركن أيضا، نساء من سوريا ومن فلسطين ومن العراق.

وإثر ذلك، افتتحت الندوة الدكتورة ماجدة الفلاح متحدثة بإسهاب عن واقع المرأة الليبية، عن عملها اليومي ونضالها من أجل بناء بلد ديمقراطي عادل بعد وقف إطلاق النار بين الأخوة المتحاربين.

وقد ذكرت أسماء منظمات إنسانية ليبية تقوم برعاية المرأة وحقوقها، فالعمل المنوط بها مضاعف نظرا لغياب الرجل في ساحات القتال لمصالح الدول الخارجية التي جعلت من ليبيا مكانا لتنفيذ مصالحها غير عابئة بالخسائر البشرية والمادية.

وأضافت د. ماجدة: “في الواقع إن المرأة الليبية ليست أقل شأنا من الرجل الليبي المثقف، فهي تضاهيه بالعمل والثقافة والوطنية، وبالحرص والخوف على أرض الوطن”.

وشاركت أيضا من ليبيا الدكتورة باهية لامين، التي تحدثت عن إنجازات المرأة الليبية ودورها الداعم لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، وأكدن جميعهن على ضرورة وقف القتال، لأنه بوقف النزاع سيتم إعمار البلاد وفسح المجال أمام المتعلمين والمهنيين لبناء الوطن الذي يحلم به كل الليبيين.

وتحدثت الأستاذة ريم بالخير، والأستاذة آسيا الشويهري. ودعون لتأسيس تنظيم واحد لكل النساء من دول الربيع العربي، وهذا الطرح يدل على عروبتهن، وانفتاحهن على باقي الدول العربية، بحيث تقوم النساء بدعم بعضهن البعض وبدعم مجتمعاتهن وبتوعية باقي النساء وتعليمهن، لأن المرأة نصف المجتمع، وفي الحروب يزداد عدد النساء وتزداد مسؤوليتهن نظرا لغياب الرجال في ساحات القتال.

وأكدت كلمات الندوة على إثبات أن المرأة الليبية قامة ثقافية لا تقل عن الرجل أبدا، لهذا يجب أن تكون إلى جانبه في عملية البناء وتطوير البلاد.

وجاء في الكلمات :وإننا على يقين حين يطرد الليبيون كل العناصر الخارجية من المرتزقة، ويتفق الأخوة الليبيون على حب الوطن وبناءه، سنشهد بفترة وجيزة بلدا يفوق كل ما حوله حضارة وازدهار لإن كل عناصر النجاح متوفرة وخاصة الإنسان الليبي، نساء ورجال”.