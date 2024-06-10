نسبة ارتفاع أسعار الأغذية في مصر!

أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، أن “معدل التضخم السنوي في مصر انخفض بنحو 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق”.

وكشف الجهاز، “عن انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2024”.

وبحسب البيانات، على أساس شهري، “تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة، وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي”.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى “انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)”.

وبحسب البيانات، “انخفضت مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%)”.

وذكر الجهاز أن “هذا الانخفاض يأتي بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)”.

وبحسب البيانات، “زادت مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%)”.

هذا وتمر مصر بـ”أزمة اقتصادية شديدة” من جراء نقص النقد الأجنبي.