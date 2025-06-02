نشاط زلزالي غير مسبوق في مصر.. ثلاث هزات تضرب الغردقة ومطروح والجيزة

شهدت مصر مساء الأحد نشاطاً زلزالياً لافتاً تمثل في ثلاث هزات أرضية متفرقة خلال ساعتين فقط، ضربت مناطق حيوية من البلاد، ما دفع الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى تكثيف مراقبة النشاط الزلزالي وضمان سلامة المواطنين.

وبدأت الهزات مساء الأحد بهزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، وقع مركزها في البحر الأحمر على بعد 44 كيلومتراً شمال مدينة الغردقة، وبلغ عمقها 10.16 كيلومتر تحت سطح البحر. وأكد معهد البحوث الفلكية عدم ورود تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، رغم شعور السكان بالهزة في المناطق الساحلية، ما يعكس طبيعة النشاط الزلزالي المعتدل في المنطقة.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً أيضاً، سجلت الشبكة هزة أخرى بقوة 2.92 درجة على مقياس ريختر قرب جزيرة كريت، الواقعة على بعد 457 كيلومتراً شمال مطروح، بعمق 43.61 كيلومتر، وفي الساعة 8:10 مساءً، رصدت هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.31 درجة شمال غرب محافظة الجيزة، تحديداً في منطقة كوم البيرة على عمق 3.17 كيلومتر، وعلى بعد نحو 8 كيلومترات شمال غرب مدينة الجيزة، هذه الهزة الأخيرة لم تُحدث أي أضرار ولم يشعر بها معظم السكان، وصنفت كزلزال غير مؤثر.

وتأتي هذه الهزات في إطار النشاط الزلزالي المعتدل الذي تشهده مصر، خاصة في المناطق القريبة من البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب موقع البلاد الجغرافي عند تقاطع الصدع الأفريقي-الآسيوي المعروف بالصدع الأحمر، وهو الصدع التكتوني الممتد عبر البحر الأحمر.

هذا وتعتمد الشبكة القومية لرصد الزلازل على 13 محطة زلزالية موزعة في أنحاء البلاد، حيث تراقب النشاط الزلزالي بدقة متناهية، معتمدة على تحليل يدوي للموجات الزلزالية لتحديد المواقع والأعماق بدقة عالية، ويُعتبر هذا النظام ضرورياً لتقييم المخاطر وتقديم البيانات السريعة للجهات المعنية، ما يضمن استعدادها لأي نشاط زلزالي محتمل.

وعلى الرغم من أن معظم الهزات في مصر تكون خفيفة إلى متوسطة القوة، فإنها تثير اهتمام السكان وخصوصاً في المناطق السياحية والحضرية مثل الغردقة والقاهرة، ما يؤكد على أهمية استمرار تأهيل المؤسسات وتوعية المواطنين بخطط الطوارئ.

في سياق متصل، رصد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل زلزالاً قوياً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قرب سواحل جزيرة هوكايدو شمال اليابان، عند الساعة 18:51 بتوقيت UTC، على عمق 27 كيلومتراً، قرب مدينة أوبيهيرو التي يقطنها أكثر من 160 ألف نسمة.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات ناجمة عن الزلزال. كما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ، حيث تتابع الجهات المختصة الوضع عن كثب.