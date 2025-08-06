نشاط زلزالي متواصل في كامتشاتكا.. زلزال جديد بقوة 5.7 درجات

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وفق ما أعلنه مركز البحوث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 82.3 كيلومترا، على بعد 342 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، دون ورود تقارير حتى الآن عن شعور السكان بالهزة أو وقوع أضرار.

وتأتي هذه الهزة في سياق نشاط زلزالي مكثف تشهده المنطقة، إذ حذّر مدير فرع المركز، دانيلا تشيبروف، في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، من استمرار وقوع هزات ارتدادية قوية لكنها غير مدمرة، عقب الزلزال التاريخي الذي ضرب كامتشاتكا في 30 يوليو الماضي.

وكان ذلك الزلزال هو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، إذ بلغت قوته 8.8 درجات، وشعر به السكان في جزر الكوريل الشمالية، حيث سجلت قوة الهزات هناك 8 درجات، وتسببت موجات تسونامي لاحقة بأضرار جزئية في الموانئ والمنشآت الساحلية.

ووفق بيانات وزارة الطوارئ، تم تسجيل 49 هزة ارتدادية محسوسة في الإقليم خلال 24 ساعة فقط يوم الاثنين الماضي، ما يعكس استمرار حالة التوتر الزلزالي في المنطقة.

وتقع كامتشاتكا ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني في العالم، الأمر الذي يثير قلق السكان والخبراء بشأن احتمالات وقوع هزات أقوى أو نشاطات بركانية مرافقة خلال الفترة المقبلة.