نشاط زلزالي مستمر في كامتشاتكا.. هزة أرضية جديدة بقوة 6.2 درجة

سجل فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة الروسية هزات أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، في أحدث تكرار لنشاط زلزالي متزايد في المنطقة.

ووقع الزلزال عند الساعة 03:49:49 بالتوقيت العالمي المنسق، ما يعادل الساعة الثالثة و49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت كامتشاتكا، والساعة السادسة و49 دقيقة صباحًا بتوقيت موسكو.

وبحسب بيانات الهيئة، كان مركز الزلزال على بعد 276 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبؤرته على عمق 66.8 كيلومترًا، وشعر سكان المناطق المأهولة في إقليم كامتشاتكا بهزات بلغت شدتها نحو 3 نقاط، بينما لم تُسجل حتى الآن أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من شهر على تسجيل أقوى هزة أرضية منذ عام 1952 في المنطقة، بلغت قوتها 8.8 درجة في 30 يوليو الماضي، والتي تسببت بسلسلة من الهزات الارتدادية اليومية، معظمها خفيفة لم يشعر بها السكان.

ويؤكد العلماء أن النشاط الزلزالي في كامتشاتكا جزء من التغيرات الطبيعية المستمرة في حزام “الحلقة النارية” المحيط بالمحيط الهادئ، ويحثون السكان على أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق الساحلية المعرضة للزلازل المحتملة.