نشرة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الدينار

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، أمام الدينار الليبي، في تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في بعض منها وانخفاض ببعضها الآخر، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، “ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية، بشكل طفيف عن يوم أمس 4.7835 دينار، فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 6.2721 دينار، وكذلاك اليورو 5.2455 دينار، واليوان الصيني إلى 0.6815 دينار، واستقر الين الياباني عند 3.22 دينار، والفرنك السويسري 5.5735 دينار، والروبل الروسي 0.504 دينار، والليرة التركية 0.1396 دينار.

ووفق النشرة، “بلغ سعر الريال السعودي 1.2736 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3023 دينار، والدينار التونسي 1.5601 دينار.

يذكر أنه وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أمس، “بلغ سعر الدولار في السوق الرسمية، 4.7824 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني 6.275 دينار، واليورو 5.2487 دينار، واليوان الصيني إلى 140.68 دينار، والين الياباني 3.22 دينار، والفرنك السويسري 5.5733 دينار، والروبل الروسي 0.503 دينار، والليرة التركية 0.1396 دينار، ووفق النشرة، “بلغ سعر الريال السعودي 1.2731دينار، والدرهم الإماراتي 1.302 دينار، والدينار التونسي 1.5601 دينار،