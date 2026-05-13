نشر أسماء المترشحين لانتخابات «النقابات العامة»

أعلنت انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن صدور القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة للحلاقة الرجالية، إضافة إلى النقابة العامة لموردي الأدوية وموردي ومصنعي المعدات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الاستحقاقات النقابية الجارية الخاصة بتشكيل المجالس والهيئات المهنية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة في العملية الانتخابية للنقابات المهنية، حيث يتم نشر القوائم الأولية للمترشحين تمهيدًا لفتح باب الاعتراضات واستكمال المراحل القانونية وصولًا إلى القوائم النهائية المعتمدة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار المسار التنظيمي داخل الهيئات النقابية المعنية، بهدف تعزيز التمثيل المهني وتنظيم العمل داخل القطاعات المختلفة ذات الصلة بالحلاقة الرجالية وقطاع توريد وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

هذا وتشهد النقابات المهنية عادة مراحل متعددة خلال العمليات الانتخابية تبدأ بالقوائم الأولية للمترشحين، ثم مرحلة الاعتراضات، تليها القوائم النهائية، وصولًا إلى يوم الاقتراع، وذلك وفق الأطر التنظيمية الداخلية لكل نقابة.