الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات «نقابات الصيادين»

أعلنت الجهات المنظمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصيادين.

ويأتي نشر هذه القوائم في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات نقابية شفافة ومنظمة تهدف إلى تعزيز التمثيل المهني لأعضاء نقابة الصيادين، وضمان مشاركة واسعة في اختيار القيادات التي تمثل مصالح العاملين في قطاع الصيد البحري.

ويتيح الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين فرصة للأعضاء لمراجعة الأسماء والتأكد من استيفاء شروط الترشح، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الحملات الانتخابية والتصويت، وهو ما يعكس حرص الجهات المنظمة على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

١٨ يناير ٢٠٢٦