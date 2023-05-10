نشر القوائم المبدئية للمترشحين في بعض البلديات

باشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الثلاثاء، في نشر القوائم المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (زوارة – درج – الجليدة).

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تقدم لانتخاب المجلس البلدي لبلدية درج (3) قوائم بلغ عدد المترشحين من إجمالي القوائم (37) مترشحا ومترشحة منهم (31 ) مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء المترشحات (6).

كما تقدم أيضا إلى انتخاب المجلس البلدي لبلدية زوارة عدد (8) قوائم بلغ عدد المترشحين (106) مترشحا ومترشحة من إجمالي القوائم، كان عدد المترشحين من الرجال (89) مترشحا فيما بلغ عدد المترشحات من النساء (17) مترشحة.

وبلغ عدد القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية الجليدة قائمة واحدة (1) وبلغ عدد المترشحين (13) مترشحا ومترشحة، وكان عدد المترشحين من الرجال (11) مترشحا فيما بلغ عدد النساء المترشحات (2).

وحثت اللجنة المركزية جميع المترشحين بالقوائم -وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة -على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية ومنع أي نشاط يتعلق بالدعاية أو الحملة الانتخابية إلا بعد الإعلان الرسمي عنها وبعد إعلان القوائم النهائية للقوائم المترشحة والتصديق عليها من اللجنة المركزية.

اللجنة المركزية تنشر القوائم المبدئية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (زوارة – درج – الجليدة ) وتدعو… تم النشر بواسطة ‏اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‏ في الثلاثاء، ٩ مايو ٢٠٢٣