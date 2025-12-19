نشر صور جديدة لـ«إبستين».. ترامب يتخذ إجراءً استثنائياً ضد برنامج الهجرة السنوي!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق برنامج قرعة “غرين كارد” الذي منح المشتبه به في حادثي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فرصة دخول الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن تعليق البرنامج جاء بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمرت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإيقاف البرنامج مؤقتاً، مشددة على أن “ما كان ينبغي أبداً السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا”.

ويمنح برنامج تأشيرة التنوع، المعروف بـ “غرين كارد”، ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة سنوياً عبر القرعة للأشخاص من دول تمثيلها ضعيف في الولايات المتحدة، ومعظمها في القارة الإفريقية، ويخضع الفائزون بعد اختيارهم لفحص شامل قبل الحصول على إذن الدخول.

وأشار البرنامج إلى أن حوالي 20 مليون شخص تقدموا للقرعة لعام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين، بينما فاز المواطنون البرتغاليون بـ 38 تأشيرة فقط.

وبرنامج قرعة الغرين كارد أُنشئ لتشجيع التنوع العرقي والثقافي في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، ويتيح سنوياً فرصة للأشخاص من دول تمثيلها ضئيل للهجرة الشرعية.

نواب ديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة لجيفري إبستين قبل موعد إدارة ترامب لإطلاق الوثائق

نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي يوم الخميس مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، عشية الموعد المحدد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال المدان في شبكة واسعة للاتجار الجنسي والذي توفي في السجن.

وتضم المجموعة الجديدة 68 صورة من أصل 95 ألف صورة قال المشرعون الأسبوع الماضي إنهم تلقوها من ورثة إبستين، ويهدف نشرها إلى الضغط على الإدارة الأميركية للإفراج عن الوثائق في موعد أقصاه الجمعة، وفق ما نص عليه القانون الذي وقع عليه ترامب قبل شهر.

وتظهر بعض الصور إبستين في مكتبه برفقة ستيف بانون المستشار السابق للرئيس ترامب، وفي طائرة خاصة برفقة المفكر نعوم تشومسكي، ومع المخرج وودي آلن، كما تضمنت صورًا لجوازات سفر وبطاقات هوية نساء أوكرانيات وروسيات وجنوب إفريقيات، مع حجب أسمائهن وصورهن.

ويعرف عن إبستين علاقاته بعدد كبير من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال والسياسة والترفيه. وأشار النواب الديمقراطيون في منشور على موقع “إكس” إلى أن الوقت قد حان لنشر وزارة العدل الملف كاملاً.

وكان ترامب، رغم وعده خلال حملته الانتخابية بكشف الحقائق، قد دعا أنصاره منذ عدة أشهر إلى طي القضية واصفًا إياها بأنها “خديعة” دبرها خصومه الديمقراطيون، لكنه اضطر في 19 نوفمبر لتوقيع القانون الذي يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته غيلاين ماكسويل، وجميع الأفراد المتورطين في الإجراءات القانونية، قبل 19 ديسمبر.

وأثارت وفاة إبستين في زنزانته في 10 أغسطس 2019 موجة من نظريات المؤامرة حول احتمال تعرضه للقتل للتغطية على فضائح تورطت فيها شخصيات بارزة. وتظهر الصور السابقة إبستين مع ترامب وبيل كلينتون والأمير البريطاني السابق أندرو، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين مثل بيل غيتس وريتشارد برانسون، مع إبقاء وجوه النساء المخالفات للخصوصية محجوبة.

وأكد ترامب أنه لم يكن على علم بسلوك إبستين الإجرامي، وأنه اختلف معه قبل وقت طويل من بدء الملاحقات القضائية.