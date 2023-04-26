نشر قوائم السجل الانتخابي لعدد من البلديات

شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأربعاء، في نشر القوائم المبدئية للمسجلين بالسجل الانتخابي لبلديات (الجليدة -برقن-درج-زوارة) بمراكز الاقتراع المسجلين بها، وعبر الصفحة الرسمية للجنة المركزية، وصفحات اللجنة الفرعية.

وأفادت اللجنة بأن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية لهذه البلديات وفق الخطة المعلنة، ولتحقيق مبدأ النزاهة الانتخابية، وتعزيز المشاركة يوم الاقتراع.

ودعت اللجنة المركزية المسجلين بالسجل الانتخابي بهذه البلدية وأصحاب المصلحة إلى الإطلاع على قوائم النشر المبدئية بغاية التأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية الجليدة بلغ (1094) ناخبا وناخبة منهم (714) من الذكور أي بنسبة ( 65%) من إجمالي المسجلين، و(380) من الإناث أي ما نسبته (35%)، وبلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين ببلدية برقن بلغ (3481) ناخبا وناخبة منهم (2409) من الذكور أي بنسبة (69‎%‎)من إجمالي المسجلين، و(1072) من الإناث أي ما نسبته (31‎%‎)، كما بلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين ببلدية درج (1974) ناخبا وناخبة منهم (1294) من الذكور أي بنسبة (65‎%‎) من إجمالي المسجلين، و(680) من الإناث أي ما نسبته (35‎%‎)، أما عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية زوارة بلغ (7294) ناخبا وناخبة منهم (4846) من الذكور أي بنسبة (66‎%‎) من إجمالي المسجلين، و(2448) من الإناث أي ما نسبته 34‎%)‎).

اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنشر سجل الناخبين المبدئي لبلديات (الجليدة -برقن-درج-زوارة) وتدعو المسجلين بسجل… تم النشر بواسطة ‏اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‏ في الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣