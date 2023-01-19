نشر قوائم انتخابات بلديات (بني وليد، تنيناي والمردوم)

باشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأربعاء، في نشر القوائم المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (بني وليد، تنيناي والمردوم).

وأفادت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه قد تقدم لانتخاب المجلس البلدي لبلدية بني وليد 21 قائمة بلغ فيها عدد المترشحين من إجمالي القوائم 249 مترشحا ومترشحة منهم 204 مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء المترشحة 45.

وتقدم أيضا إلى انتخاب المجلس البلدي لبلدية تنيناي عدد قائمتين بلغ فيها عدد المترشحين 27 مترشحا ومترشحة من إجمالي القوائم، وكان عدد المترشحين من الرجال 23 مترشحا فيما بلغ عدد المترشحات من النساء 4 مترشحات، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية المردوم قائمتين بلغ فيها عدد المترشحين 20 مترشحا ومترشحة من إجمالي القوائم وكان عدد المترشحين من الرجال 16 مترشحا فيما بلغ عدد النساء 4 مترشحات.

وحثت اللجنة المركزية جميع المترشحين بالقوائم – وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة – على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية ومنع أي نشاط يتعلق بالدعاية أو الحملة الانتخابية إلا بعد الإعلان الرسمي عنها وبعد إعلان القوائم النهائية للقوائم المترشحة والتصديق عليها من اللجنة المركزية.