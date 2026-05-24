نشر منظومات دفاع جوي لتأمين الحج.. جاهزية كاملة لـ«حماية ضيوف الرحمن»

نشرت وزارة الدفاع السعودية مشاهد لمنظومات دفاع جوي تم نشرها في محيط المشاعر المقدسة، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية خلال موسم الحج، وسط حالة توتر تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان مصور، إن قوات الدفاع الجوي تتولى ضمن منظومة الجاهزية المتكاملة حماية الأجواء في المشاعر المقدسة، والتعامل مع مختلف التهديدات الجوية المحتملة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان أمن ضيوف الرحمن وطمأنينتهم خلال أداء مناسك الحج، بما يعزز جاهزية المنظومة الدفاعية والأمنية في المواقع المقدسة.

وفي سياق متصل، كانت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج قد نفذت يوم أمس عرضًا عسكريًا، بهدف استعراض جاهزيتها وتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات أمنية إقليمية شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، مع تسجيل حالات استهداف بصواريخ وطائرات مسيرة في بعض مناطق الخليج، قبل أن تهدأ الأوضاع مؤخرًا عقب اتفاقات تهدئة ومفاوضات غير مباشرة بين أطراف إقليمية ودولية.

وتؤكد السعودية من خلال هذه الإجراءات استمرار رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية خلال موسم الحج، الذي يشهد سنويًا توافد ملايين المسلمين من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها.

هيئة المواصفات:



الرداء والإزار يجب أن يكونا متساويين في الأبعاد، وأن تتجاوز نسبة الألياف القطنية فيهما (99%)، مع خلوهما من مادة البوليستر والبقع والزخارف التي لا تتوافق مع الآداب الإسلامية.



