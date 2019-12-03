نُشطاء ليبيون ويمنيون يُنظمون وقفات احتجاجية أمام سفارات الإمارات في أوروبا

نظم عدد من الناشطين الليبيين واليمنيين احتجاجًا أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الفرنسية باريس، تزامنا مع وقفات احتجاجيه أمام سفارات الإمارات في عدد من المدن الأوروبية من بينها لندن وبروكسل ولاهاي.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية بحسب المنظمين، تنديدا بجرائم دولة الإمارات في ليبيا واليمن.



ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات مناهضة للتدخل الإمارتي في ليبيا واليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها.

كما قاموا برش جدران المبنى وبوابته بالطلاء الأحمر رافعين شعارات كتب عليها “عيدكم ملطخ بالدماء” في إشارة إلى احتفال الإمارات باليوم الوطني.