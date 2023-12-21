نشطاء ليبيون يُشاركون في نقاش سياسي مفتوح نظمته البعثة الأممية

في إطار سعيها لاستمزاج آراء أكبر شريحة من الليبيين بخصوص الخروج من حالة الإنسداد السياسي الحالي، وحشد الدعم لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أجرى قسما الشؤون السياسية والإعلام في البعثة، اليوم، نقاشاً مفتوحاً عبر تطبيق الزووم مع مجموعة من النشطاء والمحللين السياسيين الليبيين.

وذكرت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، أن النقاش تطرق إلى مختلف جوانب العملية السياسية، بما في ذلك التحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة من أجل الدفع بها قدماً والوصول إلى الانتخابات، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن قبل يومين “أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة” موضحا أنه “طلب من الجهات الخمس ترشيح 3 ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله”.