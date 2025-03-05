نصائح ذهبية لتغيير «عادات سيئة» في شهر رمضان!

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية “للتخلص من العادات السلبية وإحداث تغيير إيجابي في الحياة الشخصية”، حيث يتيح إمكانية “بناء عادات جديدة تساهم في تحسين الحياة على المدى الطويل“.

وفيما يلي أفضل الاستراتيجيات الإيجابية التي يمكن اتباعها على الصعيد الشخصي خلال شهر رمضان:

وضع قائمة “ما يجب التخلص منه”

قبل البدء في وضع أهداف رمضان، حاول أن “تكتب قائمة بالأشياء التي تعيق تقدمك الروحي والشخصي، مثل الإفراط في تناول الطعام أو قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي أو الانشغال بأحاديث غير مفيدة”.

تحديد أهداف “واقعية وقابلة للتحقيق“

غالبا ما يضع البعض أهدافا طموحة جدا في رمضان، ما يؤدي إلى الإحباط إذا لم يتمكنوا من تحقيقها، “الأفضل هو تقسيم الأهداف إلى خطوات صغيرة يسهل الالتزام بها، مثل قراءة جزء واحد من القرآن يوميا بدلا من محاولة ختم المصحف عدة مرات”.

استخدام أسلوب “تحفيزي” في تحديد الأهداف

تؤثر الطريقة التي نصوغ بها أهدافنا على دافعيتنا لتحقيقها، فبدلا من أن تقول: “لا أريد أن أتأخر عن الصلاة”، قل: “سأستجيب لنداء الصلاة فور سماع الأذان”، فالصياغة الإيجابية تحفز العقل الباطن على التفاعل بشكل أفضل مع الهدف.

أبرز العادات السيئة التي يمكن التخلص منها خلال رمضان

التدخين

لا يعد التدخين مجرد عادة سيئة، بل هو إدمان يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية. ولأن الصيام يجبر الشخص على الامتناع عن التدخين لساعات طويلة، فهو فرصة مثالية للحد منه أو التوقف عنه نهائيا.

عادات الأكل

يستغل البعض الإفطار والسحور لتناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي، “ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، لذا يعد الصيام فرصة رائعة لتبني نظام غذائي أكثر توازنا”.

النوم غير المنتظم

يعاني كثير من الأشخاص من اضطراب النوم في رمضان، إما بسبب السهر الزائد أو النوم المتقطع، ومع ذلك، “يمكن استغلال رمضان لتحسين نمط النوم وجعله أكثر انتظاما”.