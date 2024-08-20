نصائح لإطالة عمر بطارية جهاز «الآيباد»

تتمثل قوة أجهزة “الآيباد iPad “، في عمر البطارية الطويل، ويمكن منع نفاذ واستنزاف البطارية بسرعة كبيرة، من خلال مجموعة نصائح.. نتعرّف عليها سويا في هذا المقال!

استخدم الوضع المظلم: “منذ نظام التشغيل iOS 13، كان جهاز iPad مزودًا بالوضع المظلم، والذي قد يكون له تأثير طفيف على عمر البطارية بسبب السطوع الأقل، ومع iPad Pro M4، يمكن أن يعمل الوضع الداكن على إطالة عمر البطارية بشكل كبير؛ بسبب شاشات OLED التي تقوم بإيقاف تشغيل وحدات البكسل عندما تكون الشاشة مظلمة؛ مما يوفر عمر البطارية”.

استخدام البطارية لكل تطبيق: “إلغاء تنشيط التطبيقات التي تستهلك عمر البطارية، عبر فتح الإعدادات ومن ثم البطارية وتحقق من علامة التبويب استخدام البطارية حسب التطبيق، حيث يمكن النقر مرة واحدة على الإدخالات للتبديل بين مقدار استخدامك للتطبيق ومقدار البطارية المستخدمة، وكذلك مقدار النشاط في الخلفية المستخدم”.

تشغيل وضع الطاقة المنخفضة: “هو طريقة بسيطة للغاية لإطالة عمر البطارية، ويتم تنشيطه عادةً عندما تكون البطارية منخفضة، ويتم تحديده من خلال رمز البطارية الأصفر في شريط القائمة، ويمكن تشغيل وضع الطاقة المنخفضة يدويًّا في الإعدادات، من ثم البطارية وتحديد وضع الطاقة المنخفضة”، بحسب موقع آرم نيوز.

تعطيل تحديث الخلفية: “وغالبًا ما يكون تحديث الخلفية لتطبيق مثل “يوتيوب” أو مزامنة iCloud هو السبب في نفاد البطارية بسرعة كبيرة، ومع ذلك، يمكن إلغاء تنشيط وظائف الخلفية تمامًا أو بشكل خاص لتطبيقات فردية عبر إعداد تحديث الخلفية من خلال النقر فوق علامة التبويب، تحديث التطبيق في الخلفية وتعيينها على إيقاف التشغيل”.

تتبع بيانات الهاتف المحمول: “إذا تم استخدام جهاز iPad بشبكة محمولة، فيجب مراقبة استهلاك بيانات الهاتف المحمول، إذا كان جهاز iPad يقوم بتنزيل التحديثات في الخلفية عبر 5G، فإن هذا يؤدي أيضًا إلى استنزاف البطارية، ويمكن التحقق من استخدام البيانات ضمن الإعدادات، ومن ثم بيانات الهاتف المحمول، وإلغاء تنشيطه بشكل خاص للتطبيقات الفردية”.

استخدم شحن 80%: “إذا تُرك جهاز iPad ملقى في مكانه لبضعة أيام، فغالبًا ما تستنزف البطارية بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في السابق، وما يشكل ضغطًا كبيرًا على البطارية هو الشحن المتكرر حتى 100%، لهذا السبب؛ تحتوي أحدث أجهزة iPad على خيار شحن البطارية بحد أقصى 80 بالمئة فقط، أما إذا كنا في حاجة إلى 100 بالمئة كاملة، فيمكن إلغاء تنشيط الخيار”.

استبدال البطارية: “إذا لاحظنا مشاكل في عمر البطارية والتفريغ السريع، يجب استبدال البطارية بأخرى جديدة، ويوصى بشراء بطارية جديدة من متجر أبل معتمد، وعدم الذهاب إلى خيارات أخرى مثل البطاريات المقلدة رخيصة الثمن؛ لأنها لا تلبي معايير السلامة، ويمكنها أن تنفجر في أي وقت”.

ضبط قفل تلقائي أسرع: “كلما كانت الشاشة أكثر سطوعًا، زاد استهلاك البطارية، ولهذا السبب يجب ضبط القفل التلقائي في إعدادات الشاشة والسطوع على رقم منخفض، وأي شيء أقل من دقيقتين سيكون مثاليًّا”.

إيقاف تشغيل السطوع التلقائي: “يحتوي جهاز iPad على مستشعر سطوع يمكنه ضبط سطوع الشاشة تلقائيًّا لتتناسب مع الإضاءة المحيطة، و يمكن أن يؤثر هذا الإعداد أيضًا على عمر البطارية وهو نشط افتراضي، حيث يمكن إلغاء تنشيط وظيفة السطوع التلقائي ضمن إمكانية الوصول ومن ثم الشاشة”.

استخدم وضع الطيران: “تفعيل وضع الطيران ليس مفيدًا أثناء السفر فقط، بل قد يطيل عمر البطارية أيضًا، وذلك لأن جهاز iPad يقوم غالبًا بتحديث التطبيقات والتواصل مع خوادم أبل، ومزامنة بيانات iCloud في الخلفية، ومع ذلك، إذا تم فصل جهاز iPad عن شبكة واي فاي والاتصالات الخلوية عن طريق تشغيل وضع الطيران، فإنه يستهلك طاقة أقل بكثير، ومن الواضح أن استخدام وضع الطيران مناسب فقط عندما لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت”.

إيقاف تشغيل iPad: “هذه النصيحة مفيدة جدًّا لأجهزة iPad القديمة؛ لأنه إذا كان الجهاز في وضع السكون فقط، فإنه يستمر في استهلاك الطاقة من خلال تحديثات الخلفية والاستعلام عن خدمات أبل بانتظام وتحديث التطبيقات وبيانات iCloud. والطريقة الوحيدة ليكون آمنًا حقًّا هي إيقاف تشغيل جهاز iPad إذا لم يتم استخدامه بالكامل لساعات”.

وأخيرا.. إذا لم يتم استخدام جهاز iPad نهائيا، فيجب إيقاف تشغيله عندما تكون البطارية ممتلئة إلى النصف تقريبًا؛ لأن ذلك من شأنه أن يحدّ من تدهور حالة البطارية مع الوقت”.