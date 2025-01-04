نصائح لتقليل خطر الهجمات على أجهزة «آيفون»

توفر أجهزة آيفون من أبل المزيد من الأمان والخصوصية أكثر من نظيراتها التي تعمل بنظام أندرويد. ولكن اتضح لاحقا أن أجهزة iOS أكثر عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي.

وفقًا لتقرير جديد، تعرض حوالي 19 في المئة من أجهزة iOS الخاصة بالمؤسسات لهجمة تصيد احتيالي واحدة على الأقل، بينما واجهت 10.9 في المئة من أجهزة أندرويد فقط تهديدات مماثلة.

كما أن أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل مستخدمي آيفون معرضين لخطر أكبر هو شعبية نظام التشغيل iOS في أماكن العمل، حيث يوجد أكثر من ضعف عدد أجهزة iOS مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وقد تتنوع الهجمات على أجهزة آيفون في أساليبها باختلاف نوع التهديدات.

وفيما يلي بعض الأنواع المعروفة من الهجمات التي قد يتعرض لها جهاز آيفون:

البرمجيات الخبيثة

تتضمن البرمجيات الخبيثة البرامج أو التطبيقات التي تُثبت على الجهاز وتؤدي إلى اختراقه وسرقة المعلومات منه أو التسبب في تعطيله.

ورغم أن متجر أبل يضع إجراءات حماية، إلا أنه في بعض الأحيان قد يتم خداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة.

الفيروسات

على الرغم من أن آيفون أقل عرضة للفيروسات مقارنة بأنظمة تشغيل أخرى مثل أندرويد، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يتعرض لهجمات إذا تم كسر حماية الجهاز Jailbreaking، مما يعرض النظام للفيروسات والبرمجيات الضارة.

التصيد الاحتيالي

قد يتلقى مستخدمو آيفون عبر البريد الإلكتروني رسائل مزيفة أو روابط تبدو وكأنها من مؤسسات أو خدمات مشهورة، مثل أبل أو البنوك، تهدف إلى جمع معلوماتهم الشخصية أو المالية.

شبكة الواي فاي العامة

عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة وغير آمنة، قد يتعرض الجهاز عبر هجمات تسمى “الرجل في المنتصف”، حيث يمكن للمهاجم اعتراض البيانات المرسلة بين الجهاز والخادم.

الثغرات الأمنية

يمكن أن يتم استغلال ثغرات في نظام التشغيل iOS للوصول إلى جهاز الآيفون دون علم المستخدم.

وتتضمن هذه الهجمات عادةً تحميل أدوات قرصنة تعطل قيود الأمان التي وضعتها أبل.

هجمات الاستغلال

قد تحتوي بعض التطبيقات على ثغرات أمنية يمكن أن تستغل من قبل القراصنة للوصول إلى بيانات المستخدم أو التحكم بالجهاز.

لذلك، من المهم دائمًا تحديث التطبيقات ونظام التشغيل لضمان التصدي للثغرات الأمنية.

سبل الوقاية

في حين لا توجد طريقة أكيدة للبقاء في مأمن من هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة على الأجهزة المحمولة، فإن اليقظة هي الطريقة الأهم لمنع مثل هذه الهجمات.

كذلك من المهم تحديث الجهاز بشكل منتظم من خلال تثبيت آخر التحديثات الأمنية التي تصدرها أبل واستخدام كلمات مرور قوية وميزة التحقق الثنائي لتأمين الحسابات والمعلومات الشخصية وعدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة وتوخي الحذر عند الاتصال بشبكات عامة.

ومن المهم أيضًا مراجعة الأذونات قبل السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات حساسة. ومن خلال اتخاذ هذه الاحتياطات، يمكن تقليل خطر الهجمات على أجهزة آيفون.