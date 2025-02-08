نصائح لحماية هواتفنا من «الهجمات الإلكترونية»

حذر خبراء من وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، من عادات شائعة قد تعرض بيانات الهاتف الشخصية للخطر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “لتعزيز أمن الهواتف الذكية، قدمت الوكالة نصائح رئيسية لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية، منها:

– إعادة تشغيل الهاتف مرة أسبوعيا: يساعد إيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة واحدة في الأسبوع على تعطيل بعض الثغرات الأمنية التي قد تسمح للمتسللين باختراق الجهاز دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، وللتأكد من تحديث نظام التشغيل بانتظام عبر: آيفون، (الإعدادات، عام، تحديث البرنامج)، في أندرويد، (الإعدادات، النظام، تحديث النظام).

– تعطيل البلوتوث عند عدم استخدامه: قد يشكل البلوتوث ثغرة أمنية، خاصة في الأماكن العامة، حيث يمكن استغلاله لاختراق جهازك أو سرقة بياناتك، وللحماية يمكن إيقاف تشغيل البلوتوث عند عدم الحاجة إليه، وإعادة تسمية الجهاز إلى اسم عام لتجنب استهدافه من قبل المخترقين.

– تجنب منافذ USB العامة: تشكل منافذ الشحن العامة خطرا على الخصوصية، حيث يمكن للمتسللين استخدامها لنقل البرامج الضارة إلى الجهاز أو سرقة اليانات، لذا، يُنصح باستخدم منافذ الطاقة العادية بدلا من USB، وتحميل كابل شحن لا يدعم نقل البيانات، واستخدام بنك طاقة محمول، واستخدام الشحن اللاسلكي عند توفره (إذ إنه أكثر أمانا).

– تجنب شبكة Wi-Fi العامة: تتيح شبكات Wi-Fi العامة للمتسللين إمكانية اعتراض البيانات بسهولة، لذا، يجب التحقق من اسم الشبكة الرسمي قبل الاتصال بها، واستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لحماية الاتصال، والاعتماد على بيانات الهاتف المحمول عند التعامل مع معلومات حساسة، كما ينبغي إيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم الحاجة إليه.

– تغطية الميكروفون والكاميرا: يمكن للمتسللين تشغيل الميكروفون أو الكاميرا دون علمنا، مما يشكل خطرا على الخصوصية، لذا ينصح الخبراء باستخدام غطاء لحجب الكاميرا عند عدم استخدامها، واستعمال حافظة واقية تحتوي على غطاء للكاميرا والميكروفون، كما يمكن التحكم في أذونات التطبيقات عبر الإعدادات: آيفون، (الإعدادات، الخصوصية والأمان)، أندرويد (Pixel)، (الإعدادات، الأمان والخصوصية، مدير الأذونات)، سامسونغ، (الإعدادات، الأمان والخصوصية، مدير الأذونات).