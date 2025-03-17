نصائح لـ«صيام صحي».. تجنّب هذا السلوك بعد الإفطار!

يعد النوم مباشرة بعد تناوُل وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، من السلوكيات الخاطئة، التي يحذَّر منها الأطباء وخبراء التغذية، إذ يترتب على ذلك مشاكل عديدة للجسم، لكونه لم يحصل على الوقت الكافي لعملية الهضم، ما يؤثر على جودة ساعات نوم الفرد.

ووفق خبراء الصحة، “من أبرز الأسباب التي تجعل النوم بعد الإفطار غير مفيد أنه،”يؤثر على الهضم، فالنوم بعد الأكل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم، خاصة إذا كان الطعام غنيًا بالدهون أو السكريات”، كما يؤثر على “نوم الليل، فالنوم بعد الإفطار يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم في الليل، مما قد يؤثر على جودة النوم”.

وبحسب الخبراء، “يؤدي النوم بعد الإفطار إلى “شعور بالتعب والخمول، مما قد يؤثر على طاقتك ونشاطك اليومي، وهناك بعض الحالات التي يجب فيها تجنب النوم بعد الإفطار ومنها “الناس الذين يعانون من مشاكل في الهضم، مثل الارتجاع المعدي أو الإسهال، يجب تجنب النوم بعد الإفطار”.

ووفق الخبراء، “الناس الذين يعانون من مشاكل في النوم، مثل الأرق أو النوم المضطرب، يجب تجنب النوم بعد الإفطار، وإذا كان أحدنا يعاني من مشاكل في الصحة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يجب تجنب النوم بعد الإفطار”.

وحول بدائل النوم بعد وجبة الإفطار، ينصح الخبراء، “بالاسترخاء بدلاً من النوم، “يمكنك الاسترخاء قليلاً بعد الإفطار، مثل الجلوس في مكان هادئ أو الاستماع إلى الموسيقى، كما يمكن “القيام بالتمارين الرياضية الخفيفة بعد الإفطار، مثل المشي أو اليوغا، لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات، ويمكن القيام “بالأنشطة اليومية، مثل العمل أو الدراسة، بعد الإفطار، لتحسين التركيز والإنتاجية”.