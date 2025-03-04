نصائح لـ«ممارسة الرياضة» خلال رمضان بطريق «آمنة»

يعاني البعض خلال شهر رمضان من صعوبة ممارسة الرياضة، حتّى إنهم يتجنبوها في كثير من الأحيان للتخفيف من التعب والإرهاق، ولكن هناك طرقا للاستمرار بالتمرين حتى مع الصيام، دون أن يؤثر على طاقتهم وحيوية أجسامهم، فكيف ذلك؟

وفي هذا السياق، يشير بعض خبراء الصحة وخبراء اللياقة البدنية، “إلى أن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في شهر رمضان يكون في فترة الإفطار، إذ ينصح بتناول العصائر الطازجة والماء وبعض الأطعمة الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية عند بدء الإفطار، ومن ثم ممارسة الرياضة، وبعدها أخذ استراحة ومن ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية”.

كما يشير الخبراء، “إلى إمكانية ممارسة الرياضة قبل السحور مباشرة لتعويض السوائل والطاقة أثناء السحور، وينصحون بشكل عام، باختيار أي فترة لممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام شريطة أن يكون الشخص قد حصل على كمية كافية من المياه لجسمه أثناء فترة السحور”.

وحول أفضل التمارين الرياضية، ينصح الخبراء “بممارسة تمارين المقاومة وتمارين رفع الأوزان الخفيفة للحفاظ على الكتلة العضلية وصحة العضلات أثناء شهر رمضان، كما ينصح بممارسة المشي وتمارين الذراعين والقدمين وعضلات البطن التي تحافظ على اللياقة وتحرق السعرات الزائدة في الجسم”.

كما ينصحون “باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وغني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وتجنب الوجبات الكبيرة والدسمة على الفطور والتي قد تسبب الخمول ومكملات الهضم، كما ينصح بشرب كميات كافية من المياه والعصائر الطبيعية التي تمد الجسم بالسوائل خلال اليوم”.

وبحسب الخبراء، “يجب عدم المبالغة في التمرين أثناء فترة الصيام، وفي حال الشعور بالتعب فجأة يجب التوقف عن التمرين فورا وأخذ قسط من الراحة، ومن المهم أن يحصل الجسم على فترات كافية من الراحة والنوم لاستعادة الجسم نشاطه وترميم الخلايا العضلية بعد التمرين”.

ووفقا لخبراء الرياضة، قبل البدء بأي نظام صحي في رمضان، فعلى كل شخص، “استشارة طبيب قبل ممارسة أي نشاط بدني إن كان يعاني من مشكلات صحية أو أمراض مزمنة، وبدء النشاط الرياضي ببطء وزيادة التمارين تدريجيا”.