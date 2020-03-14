نصائح للعاملين بالمخابز.. للوقاية من الأمراض الفيروسية

نصائح للعاملين بالمخابز.. للوقاية من كورونا والأمراض الفيروسية
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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:54
|الشروق
|07:19
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:15
|العشاء
|20:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:54
|الشروق
|07:19
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:15
|العشاء
|20:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:54
|الشروق
|07:19
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:15
|العشاء
|20:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:54
|الشروق
|07:19
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:15
|العشاء
|20:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:54
|الشروق
|07:19
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:15
|العشاء
|20:45
نصائح للعاملين بالمخابز.. للوقاية من كورونا والأمراض الفيروسية
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