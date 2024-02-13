نصائح لنظام غذائي صحي يجعلك أصغر عمرا

يبدو أن حلم المحافظة على الشباب الذي يؤرق الكثيرين، لم يعد مستحيلا، ويمكن للإنسان أن يبدو أصغر من عمره الحقيقي بشرط واحد.

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية في جامعة عين شمس المصرية، يرى أن سر اتباع نظام صحي في الحياة، أركانه، الغذاء والرياضة والحالة النفسية، يلعب دورا رئيسا في الحفاظ على المظهر الشاب الحيوي للجسم.

والقاعدة الأساس،هي النظام الغذائي الصحي، الذي يقي من الأمراض، ويزيد من مناعة الجسم، وبالتالي تسريع الشفاء الذاتي من الفيروسات والبكتيريا، كما يساعد الغذاء الصحي يصلح ويجدد الخلايا الجذعية التالفة والمتقدمة في العمر.

أما السؤال الذي يشغل بال كثر، كيف نختار هذا الغذاء الصحي؟، يجيب أستاذ علوم الأغذية بتقديم الأمثلة.

ومنها، أن تناول زيت الزيتون والبروكلي والفلفل الحار والزنك الموجود باللحوم والأسماك لتنشيط المناعة.

وضرورة تناول زيت السمك والشوكولا الداكنة لإصلاح وتجديد الخلايا الجذعية. كما يساعد تناول السبانخ والجزر والبرتقال والتوت والبروكلي والفلفل الأحمر والعدس والبيض والسردين وبذور الكتان في تحفيز الحمض النووي على إصلاح نفسه.

ولكن لا بد من الانتباه إلى أن استخلاص العناصر المفيدة من الطعام، يلزمه جهاز هضمي سليم، ولتحسين عمل الجهاز الهضمي فمن الضروري حماية البكتيريا النافعة فيه، وذلك بتناول الزبادي واللبن الرائب والكيوي والفاصولياء الغنية بالألياف وجميع الأطعمة المخمرة، مع الابتعاد عن السكريات المكررة والأطعمة المصنعة التي بها مواد حافظة.