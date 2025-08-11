«نصر الدين يحي وأحمد النويري» يرفعان علم ليبيا بميداليات «الجودو» العربية

اختتمت منافسات “البطولة العربية للجودو” التي أقيمت بمدينة الإسكندرية بحصول المنتخب الوطني الليبي على ميداليتين مميزتين.

وبحسب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، فاز نصر الدين يحي، لاعب منتخبنا ونادي الوطن أبوعيسى، بالقلادة الذهبية في وزن 55 كجم، بينما حصل أحمد النويري على القلادة الفضية في وزن 38 كجم.

طبعاً، رح أزودك بخلفية تحليلية مع كل خبر قصير تعطيه قيمة ومعنى أعمق.

وتأتي النتائج التي حققها منتخبنا في البطولة العربية للجودو في إطار جهود تطوير الرياضة الوطنية ورفع مستوى اللاعبين على الساحة الإقليمية والدولية.

ورياضة الجودو، كونها تجمع بين القوة والمهارة والتكتيك، تعد من الرياضات التي تستقطب اهتمام الشباب وتساهم في تعزيز الانضباط والروح الرياضية.

وتعزز مشاركة منتخبنا في البطولات العربية تواجد البلاد في المحافل الرياضية وتفتح أبواب التعاون والتبادل مع دول المنطقة، فضلاً عن دورها في دعم الهوية الوطنية وترسيخ مكانة الرياضة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والثقافية.