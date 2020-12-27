نصر الله: ولي العهد السعودي طرح مسألة اغتيالي خلال زيارته واشنطن

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 21:03 | آخر تحديث: 27 ديسمبر 2020 - 21:05 نُشر: الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 21:03
دولي
أرشيفية/رويترز
استهداف قادة حزب الله هدف إسرائيلي أمريكي سعودي مشترك

كشف أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرح مسألة اغتياله خلال زيارته إلى واشنطن”.

وقال نصر الله في تصريح لقناة “الميادين”: “معطياتنا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح خلال زيارته إلى واشنطن مسألة اغتيالي”.

وأضاف: “السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن”.

وتابع نصر الله: “قادة حزب الله مستهدفون ليس فقط من قِبل الإسرائيلي بل الأمريكي أيضا”.

وأكد أمين حزب الله أن “استهداف قادة حزب الله هدف إسرائيلي أمريكي سعودي مشترك”.

آخر تحديث: 27 ديسمبر 2020 - 21:05
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