نصف إصابات الجنود نفسية.. إسرائيل تحذر من هجمات ضد إسرائيليين ويهود بالخارج

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الأحد من احتمال تعرض إسرائيليين ويهود لهجمات في الخارج مع اقتراب الذكرى الثانية لاندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن جهات إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات في عدة مناطق حول العالم.

وقال المجلس في بيان رسمي إن التنظيمات الإرهابية، خاصة إيران وحماس، قد تستغل المناسبة لتنفيذ هجمات عبر عمليات مخططة مسبقاً أو مبادرات فردية، وسط تصاعد في أعمال معاداة السامية والاعتداءات الجسدية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف البيان أن هذا التحذير ليس تحذيراً جديداً للسفر، بل تحديث لتقييم التهديدات الأمنية ضد الإسرائيليين واليهود في الخارج، مع اقتراب الأعياد اليهودية، ودعا إلى اتخاذ تدابير وقائية مثل تجنب إبراز الرموز الدينية والوطنية والابتعاد عن الأماكن المعزولة والتجمعات غير المؤمنة.

وأكد المجلس أن عشرات العمليات أُحبطت خلال العام الماضي، بينها محاولات استهداف ممثليات دبلوماسية ومسؤولين سابقين، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تزال تشكل تهديداً مباشراً على حياة الإسرائيليين، ومنها إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان ومصر وتركيا وليبيا والجزائر.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية عالمياً بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي تسبب بخسائر كبيرة وفتح جبهة مستمرة في غزة حتى اليوم.

وزارة الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف إصابات الجنود في حرب غزة نفسية

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قسم إعادة التأهيل التابع لها استقبل أكثر من 20 ألف جريح من صفوف الجيش والمؤسسة العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 56% من هؤلاء يعانون من اضطرابات نفسية.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الجرحى من مختلف الأجهزة الأمنية 81,700 جريح، من بينهم 31,000 مصاب باضطرابات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، بنسبة تُقدَّر بـ38%.

وتعكس هذه الأرقام غير المسبوقة حجم الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون، في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.