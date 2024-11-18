نصف سكان السعودية يعانون «زيادة الوزن» والأخطار تهدد 260 مليون شخص في أمريكا

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن “نحو نصف” سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن”.

وقالت الهيئة إن “معدل انتشار السمنة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)، بلغ 23.1 بالمئة، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن 45.1 بالمئة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)”.

ووفق الهيئة، “فقد بلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة، 14.6بالمئة”.

وأفادت نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024 في السعودية، الإثنين، أن “نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه الموصى به، وهو خمس حصص يوميا فأكثر، بلغت 10.2 بالمئة”.

وأضافت النشرة: “النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى 4 حصص من الخضراوات والفواكه يوميًا، وذلك بنسبة 84.8 بالمئة”.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن “نشرة إحصاءات المحددات الصحية، تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023”.

دراسة تتوقع معاناة 260 مليون شخص في الولايات المتحدة من السمنة

كشفت دراسة جديدة أنه “من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 260 مليون شخص من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن”.

وبحسب مجلة “ذي لانست”، “توقعت أنه بحلول العام 2050 سيعاني ما يقرب من43.1 مليون طفل ومراهق و213 مليون بالغ من زيادة الوزن أو السمنة”.

ووفق المجلة، “يعني ذلك أن ملايين الأشخاص سيعانون من مضاعفات صحية مرتبطة بزيادة الوزن بما في ذلك مرض السكري والسرطان ومشاكل القلب ومشاكل التنفس وتحديات الصحة العقلية”.

وخلص الباحثون إلى أن “تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة مرتفعة في الولايات المتحدة، وترواحت بين 261 مليار دولار و481 مليار دولار في عام 2016”.

وتشير الدراسة إلى أن “زيادة الوزن والسمنة كانت مشكلة متنامية للولايات المتحدة لسنوات، وتضاعفت معدلات السمنة بين البالغين والمراهقين الأكبر سنا خلال العقود الثلاثة الماضية، وارتفعت نسبتها بين الأميركيات في عمر 15 و 24 عاما بشكل أسرع من الرجال من عام 1990 إلى عام 2021”.

ولاحظ الباحثون أن “بعض الولايات الجنوبية بها عدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من السمنة”، وتوقعت الدراسة أن “تستمر نسبة السمنة في الارتفاع في هذه الولايات ومن بينها أوكلاهوما وألاباما وأركنساس وميسيسيبي وتكساس ووست فرجينيا وكنتاكي”.