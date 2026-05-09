نصف قرن من التميز الأكاديمي.. كلية «التقنية الإلكترونية» تحتفل بخريجيها

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم السبت 9 مايو 2026، رفقة أعضاء المجلس: سعيد ونيس، وفتح الله السريري، وخالد الحازمي، وصالح خيرالله، وعبدالقادر احويلي، في الاحتفالية التي نظمتها كلية التقنية الإلكترونية بني وليد بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، لتسليط الضوء على مسيرة طويلة من العطاء الأكاديمي والتأهيل التقني.

وشهدت الاحتفالية حضور وزير التعليم التقني والفني الدكتور يخلف السيفاو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الدبيب، ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي السيد محمود الفطيسي، إلى جانب وكلاء وزارة التعليم التقني والفني، وعميد بلدية بني وليد، وعدد من أعيان ومشايخ المدينة، والأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي والتقني.

وأشاد الدكتور محمد تكالة في كلمته بمكانة كلية التقنية الإلكترونية بني وليد باعتبارها صرحًا علميًا راسخًا قدم على مدى خمسة عقود إسهامات نوعية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيل الأجيال في المجالات التقنية والفنية، مؤكداً أن دعم التعليم التقني والفني يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز التنمية المستدامة ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، ويشكل ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة الحديثة.

وتخللت الاحتفالية مراسم تكريم خريجي الدفعة الخمسين، احتفاءً بما قدموه من جهود أكاديمية، إلى جانب تكريم الرعيل الأول من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين أسهموا في تأسيس الكلية وترسيخ مكانتها العلمية، تقديرًا لدورهم في بناء هذا الصرح الأكاديمي الوطني.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية استمرار توفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالمؤسسات التعليمية التخصصية وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية، بما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية ويخدم مستقبل التعليم التقني والفني في ليبيا.