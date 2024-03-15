نصف مليون دولار مقابل مأدبة طعام فاخرة «في الغلاف الجوي»

يحاول الطاهي الدنماركي، راسموس مونك، تحقيق الرهان من خلال عزمه إقامة مأدبة فاخرة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، خلال العام المقبل.

وفي مقابل 495 ألف دولار، سينطلق 6 سائحين لمدة 6 ساعات في كبسولة فضائية مضغوطة، سترتفع إلى طبقة الستراتوسفير، على علوّ 30 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر، بفضل منطاد “سبايس بالون” (SpaceBalloon) الذي يعمل بالهيدروجين. وسيكون مونك، البالغ من العمر 32 عاماً، والمولع بالفضاء، جزءاً من تلك الرحلة.

ووعد مونك بتقديم قائمة طعام مستوحاة من دَور استكشاف الفضاء خلال العقود الستة الماضية من تاريخ البشرية، والتأثير الذي أحدثه على مجتمعنا، علمياً وفلسفياً.

وثمة محظور أساسي خلال هذه الرحلة، يتمثل في عدم إمكانية طهي الطعام على نار الحطب.

وقال مطعم “ألكيميست” الذي احتل المرتبة الخامسة في دليل “World’s Best 50 Restaurants (أفضل 50 مطعماً في العالم) لعام 2023، إنه سيتم إعداد عناصر كثيرة في مطبخ السفينة، التي ستنطلق منها الكبسولة.

وتُعد هذه المؤسسة جزءاً من المشهد الدنماركي الجديد في فن الطهو، والذي لم يكن موجوداً قبل عقدين، وبات يلقى ثناءً في جميع أنحاء العالم.