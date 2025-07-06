نصف نهائي مونديال الأندية.. مواجهة نارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قمة أوروبية مرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، تجمع بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 9 يوليو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل حصرياً عبر منصة DAZN.

مشوار باريس سان جيرمان

تأهل الفريق الفرنسي بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث: فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-0)، خسر أمام بوتافوغو البرازيلي (0-1)، فاز على سياتل الأمريكي (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية: سحق إنتر ميامي في دور الـ16 بنتيجة (4-0)، وأطاح ببايرن ميونخ بهدف نظيف في ربع النهائي.

مشوار ريال مدريد: تصدر “الميرنغي” المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بعد:

تعادل مع الهلال السعودي (1-1)، فوز على باتشوكا المكسيكي (3-1)، فوز على سالزبورغ النمساوي (3-0).

وفي الأدوار الإقصائية: تجاوز يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي بهدف دون رد، تخطى بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (3-2) في ربع النهائي.

المواجهة المرتقبة تحمل طابعاً خاصاً بين بطل أوروبا وأحد أبرز أندية فرنسا، في أول نسخة موسعة من البطولة العالمية، وسط تنافس كبير على حجز بطاقة العبور إلى النهائي، والتتويج بلقب تاريخي جديد.

🚨🚨🚨 المباراة القادمة 🚨🚨🚨



⚪️ ريال مدريد 🆚 باريس سان جيرمان 🔵



📆 الأربعاء 9 يوليو 2025

⏰ الساعة 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة

🏆 نصف نهائي كأس العالم للأندية pic.twitter.com/qFiktJQDN9 — محمود مجيد (@MMajeedX) July 6, 2025