نصف نهائي مونديال 2026 يشتعل.. فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين في صراع الكأس

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد ختام منافسات الدور ربع النهائي، حيث حجزت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين أماكنها في المربع الذهبي، لتواصل طريقها نحو المنافسة على رفع الكأس العالمية.

وتشهد مواجهات نصف النهائي قمتين مرتقبتين، إذ يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في مواجهة أوروبية قوية، بينما يصطدم منتخب إنجلترا بحامل اللقب منتخب الأرجنتين في مباراة تحمل طابعًا تاريخيًا، ضمن البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واصل منتخب فرنسا، المعروف باسم “الديوك”، مشواره نحو الحفاظ على اللقب العالمي بعدما تغلب على منتخب المغرب بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي، ليؤكد حضوره ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي، في مواجهة تجمع بين منتخبين أوروبيين يملكان تاريخًا حافلًا في البطولات الكبرى.

من جهته، بلغ منتخب إسبانيا الدور نصف النهائي بعد فوزه على بلجيكا بنتيجة 2-1، في مباراة قوية حسم خلالها بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

ويواصل المنتخب الإسباني مساعيه لتحقيق اللقب العالمي الثاني في تاريخه، بعد تتويجه الوحيد بكأس العالم عام 2010، عندما يواجه فرنسا في قمة أوروبية منتظرة.

أما منتخب إنجلترا، فوصل إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره على النرويج بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألق لاعب الوسط جود بيلينغهام.

ويسعى منتخب “الأسود الثلاثة” إلى مواصلة مشواره نحو استعادة كأس العالم الغائبة عن خزائنه منذ عام 1966.

في المقابل، واصل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، حملة الدفاع عن لقبه بعدما تجاوز منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 عقب اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع إنجلترا في مواجهة مرتقبة ضمن الدور نصف النهائي، في لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهات تاريخية بين المنتخبين.

وتقام مواجهة فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع الأرجنتين يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في التوقيت نفسه.