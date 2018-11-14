نصية: انتهى مؤتمر باليرمو وبقيت ليبيا تعصف بها رياح الأنقسام

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية إنه لا مناص من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من أجل توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كل المسارات الأخرى واهية وضبابية و تكرس الانقسام واستمرار الفوضى، وفق قوله.
وقال :
” انتهت إحاطة سلامة وانتهى مؤتمر باليرمو، وبقيت ليبيا تعصف بها رياح الانقسام والأنانية الشخصية والتبعية للخارج “.
وأضاف قائلاً :
” اتضح جلياً في باليرمو هشاشة التوافق الإقليمي و الدولي حول ليبيا، الأمر الذي انعكس على المواقف المحلية للحضور، الحل أصبح واضحاً، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات، إقامة المؤتمر الوطني، التهيئة للانتخابات الرئاسية و البرلمانية “.
سؤال إلى الماسونيان : ميركل وحمارها اردوغان . – من أين تحصلت السعودية على المواد الكيميائية – ياماسونيان ؟؟ – كيف دخلت الفرق السعودية بهذه المواد – ياماسونيان ؟؟. – اين تنتج هذه المواد الكميائية – ياماسونيان ؟؟ – لماذا قام قواد الماسونية بزيارة الالمانية قبل مقتل الماسوني خاشجقي ؟؟ الأجابة : 1- تحصلت المخابرات السعودية على هذه المواد الكيميائية من المخابرات الالمانية وتم تدريب عليها الفريق السعودي بالتنسيق مع المخابرات التركية لسماح بدخولها وتنفيذ بها المهمة كاملة ولكن اردوغان كالاعادة خان حلف الناتو والمخابرات السعودية والالمانية وبدء بكشف وتسريب المعلومات من اجل الحصول على مكاسب مالية ومقابل السماح له… قراءة المزيد ..