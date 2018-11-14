نصية: انتهى مؤتمر باليرمو وبقيت ليبيا تعصف بها رياح الأنقسام

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية إنه لا مناص من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من أجل توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كل المسارات الأخرى واهية وضبابية و تكرس الانقسام واستمرار الفوضى، وفق قوله.

وقال :

” انتهت إحاطة سلامة وانتهى مؤتمر باليرمو، وبقيت ليبيا تعصف بها رياح الانقسام والأنانية الشخصية والتبعية للخارج “.

وأضاف قائلاً :