«نصية»: جميع من في المشهد السياسي لا يريدون الانتخابات

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن كل من في المشهد السياسي الذين يتحدثون عن الانتخابات لا يريدون إجرائها ويخلقون الأعذار لتعطيلها وعدم تنظيمها.

وأوضح نصية في تصريح له الأحد أن هناك أيضا عددا من الدول لا تريد إجراء هذه الانتخابات خوفا من تفقد حلفاءها في الداخل الليبي وبالتالي أصبحت معادلاتها تجاه الأزمة الليبية صفرية حسب وصفه.

وأكد نصية أن الحل الأمثل يكمن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل تجديد الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدينة والخروج من المراحل الانتقالية.