نصية: سوف نستمر في تحقيق مشروع توحيد السلطة التنفيذية

قال عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية إن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور أمر ضروري وسماع صوت الشعب الليبي حوله.

وأضاف أكد نصية في تصريح تلفزيوني على ضرورة تكاثف كل الأطراف السياسية للتهئية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه حال تم التصويت بنعم فسيتم المضي وفق مشروع الدستور للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل حكومة واحدة، أما إذا كانت النتيجة لا فسيتم الاتفاق على قاعدة قانونية في ظل سلطة تنفيذية واحدة، وفق قوله.

كما أشار رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب أن هناك العديد من الخيارات لتحقيق توحيد السلطة التنفيذية والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :