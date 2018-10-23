ليبيا

نصية: لماذا تتجاهل البعثة الأممية التقدم في توحيد السلطة التنفيذية؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أكتوبر 2018 - 10:10
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نصية
هل الأمر راجع للتمسك بالمجلس الرئاسي الحالي واستمرار الانقسام أم لعدم وجود توافق إقليمي أم لإطالة عمر البعثة. [إنترنت]
علق رئيس لجنة الحوار المنبثقة في مجلس النواب عبدالسلام نصية على السياسات التي تتبعها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها:

“تجاهل بعثة الأمم المتحدة للتقدم الحاصل في توحيد السلطة التنفيذية، هل هو راجع للتمسك بالمجلس الرئاسي الحالي واستمرار الانقسام أم لعدم وجود توافق إقليمي أم لإطالة عمر البعثة أسوة بالأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا”.

في سياق متصل كان نصية قد قدم مقترحاً لمجلس الدولة مؤخراً للاتفاق على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من ثلاث أعضاء يُمثل كل منهم منطقة من مناطق ليبيا الثلاث “الغرب، الشرق، الجنوب” لكن البعثة الأممية لم تُعلق على الموضوع أبداً ولم تُعلن عن أي دعم له.

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