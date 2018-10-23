نصية: لماذا تتجاهل البعثة الأممية التقدم في توحيد السلطة التنفيذية؟

“تجاهل بعثة الأمم المتحدة للتقدم الحاصل في توحيد السلطة التنفيذية، هل هو راجع للتمسك بالمجلس الرئاسي الحالي واستمرار الانقسام أم لعدم وجود توافق إقليمي أم لإطالة عمر البعثة أسوة بالأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا”.

في سياق متصل كان نصية قد قدم مقترحاً لمجلس الدولة مؤخراً للاتفاق على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من ثلاث أعضاء يُمثل كل منهم منطقة من مناطق ليبيا الثلاث “الغرب، الشرق، الجنوب” لكن البعثة الأممية لم تُعلق على الموضوع أبداً ولم تُعلن عن أي دعم له.