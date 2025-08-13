نصيحة من «شات جي بي تي» تُدخل رجلاً المستشفى بتسمم نادر وأعراض نفسية حادة

تسببت نصيحة غذائية صادرة عن برنامج الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” (ChatGPT) في إدخال رجل يبلغ من العمر 60 عامًا إلى المستشفى، بعد إصابته بحالة تسمم نادرة تُعرف باسم “تسمم البروميد”، صاحبها اضطرابات نفسية شديدة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة الرجل تحسين حالته الصحية عبر تقليل استهلاك الملح (كلوريد الصوديوم)، حيث توجه إلى “شات جي بي تي” للحصول على بديل، فأوصى البرنامج باستخدام بروميد الصوديوم، وبالفعل، قام الرجل بطلب المادة عبر الإنترنت وبدأ بإضافتها إلى طعامه بشكل منتظم.

ورغم أن بروميد الصوديوم قد يبدو بديلًا كيميائيًا ممكنا لكلوريد الصوديوم، إلا أنه لا يُستخدم كمادة غذائية، بل يُستعمل عادة في تنظيف أحواض المياه الساخنة، وهو ما لم يُوضحه البرنامج في إجابته.

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر، ظهرت على الرجل أعراض نفسية حادة، من بينها أوهام جنون العظمة والهلوسات السمعية والبصرية، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ، حيث تم احتجازه قسريًا بعد محاولته الهروب من المستشفى.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن مستوى البروميد في دمه وصل إلى 1700 ملغم/لتر، في حين أن المعدل الطبيعي لا يتجاوز 10 ملغم/لتر. وشخّص الأطباء حالته بـ”تسمم البروميد”، وهي حالة طبية كانت منتشرة في أوائل القرن العشرين، وتسببت حينها في نحو 8% من حالات الدخول إلى المستشفيات النفسية، قبل أن تختفي تقريبًا منذ سبعينيات القرن الماضي.

وخضع المريض لعلاج مكثف استمر ثلاثة أسابيع، شمل إعطاء أدوية مضادة للذهان وإجراءات طبية لتخليص الجسم من السموم، قبل أن يُغادر المستشفى دون مضاعفات دائمة.

وأشار الباحثون في تقريرهم المنشور بمجلة Annals of Internal Medicine Clinical Cases إلى أن هذه الحادثة تعكس محدودية أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم استشارات صحية موثوقة، مؤكدين أنه “من غير المرجح أن يوصي أي خبير طبي باستخدام بروميد الصوديوم كبديل للملح”.