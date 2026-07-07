«نظارة ماكرون» في دمشق تثير التساؤلات.. الرئاسة الفرنسية توضّح

كشف قصر الإليزيه سبب ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتديًا نظارة شمسية خلال زيارته إلى سوريا، بعد أن أثارت النظارة اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول دوافع ارتدائها.

وأوضح المتحدث باسم الإليزيه أن ماكرون يعاني من مشكلة مؤقتة في إحدى عينيه، تتمثل في انفجار بسيط بأحد الأوعية الدموية، ما أدى إلى احمرار العين وزيادة حساسيتها تجاه الضوء.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الحالة الصحية للرئيس الفرنسي بسيطة ولا تستدعي القلق، مشيرة إلى أن ماكرون سيستغني عن ارتداء النظارة الشمسية فور تعافي عينه.

وتحولت النظارة التي ظهر بها ماكرون خلال زيارته إلى سوريا إلى محور اهتمام إعلامي، رغم أن السبب وراءها يعود إلى حالة طبية مؤقتة لا ترتبط بأي مشكلة صحية خطيرة.

وكان قصر الإليزيه قد أوضح في وقت سابق أن ظهور ماكرون بعينه اليمنى محتقنة ومحمرة يعود إلى انفجار وعاء دموي صغير في العين، وليس إلى مشكلة صحية مقلقة.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن بيان صادر عن إدارة الرئاسة الفرنسية أن الأمر يتعلق بـ”نزيف بسيط من وعاء دموي في العين”، مؤكدة عدم وجود ما يدعو للقلق.

ويُعرف هذا النوع من النزيف باسم النزف تحت الملتحمة، وهو حالة شائعة وحميدة لا تؤثر عادة على صحة العين أو الرؤية.