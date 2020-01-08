نظام صوتي في مقاعدها.. “سوني” تقدم سيارة كهربائية

سجلت شركة “سوني” دخولها عالم تصنيع السيارات بتقديمها “Sony Vision-S”، وهي سيارة تعمل بنظام الشحن الكهربائي.

وخلال معرض الإلكترونيات CES 2020 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، عرضت “سوني” نموذجا للسيارة التي “تشبه سيارة بورش” على حد وصف متابعين.

“سوني” زودت سيارتها، بـ 33 مستشعرا مختلفا في الداخل والخارج، وقالت إنها تنوي الدخول بجد في عالم تصنيع السيارات المزودة بأحدث التقنيات.

وخلال مؤتمر صحفي تخلل المعرض، قالت سوني إنها استفادت من خبرة فريقها من المهندسين المختصين في أجهزة الاستشعار لتزود سيارتها بأجهزة فائقة الدقة وخصت بالذكر الكاميرات وتقنيات التصوير، التي كانت تزود بها السيارات الكهربائية اليابانية وقالت إنها قررت تصنيع سيارتها بالكامل.

السيارة تشمل كذلك، تقنيات الصوت فائقة الدقة والمعروفة عند أجهزة “سوني” بـ 360 Reality Audio، بالإضافة إلى مكبرات صوت مدمجة في مقاعد السيارة وليس على الأبواب، كما هو متعارف عليه في أغلب السيارات.

“سوني” زودت سيارتها بواجهة عرض بتقنيات دقيقة، يسهل التحكم بها واستخدامها لمعرفة الطريق والاستماع للموسيقى ومتابعة برامج مختلفة، تماما كالهواتف النقالة.

الرئيس التنفيذي لشركة “سوني” كينيشيرو يوشيدا قال إن النموذج الذي عرض في لاس فيغاس يعد أولى مساهمات الشركة في سيارات المستقبل، على حد وصفه.