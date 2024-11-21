نظام غذائي مثالي لفقدان الوزن

يساهم اتباع نظام غذائي صحي في زيادة حرق الدهون وخفض ضغط الدم، حيث تتنوع الأنظمة الغذائية الصحية لخسارة الوزن.

وتوصلت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، إلى أن “النظام الغذائي “DASHداش” الذي تم تطويره في التسعينيات، والممثل بتناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح في النظام الغذائي، يمكن أن يساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 إلى 11 ملم زئبقي، وهو ما أظهر فعاليته ليس فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا لأولئك الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من الضغط”.

وبحسب الدراسة، “يركز نظام “DASHداش”، “على تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية التي تساهم في خفض ضغط الدم، وهي:

الخضراوات: حوالي 5 حصص يوميا.

الفواكه: حوالي 5 حصص يوميا.

الكربوهيدرات: حوالي 7 حصص يوميا.

منتجات الألبان قليلة الدسم: حصتين يوميا.

اللحوم الخالية من الدهون: حصتين أو أقل يوميا.

المكسرات والبذور: يمكن تناولها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

ووفق الدراسة، “لا يقتصر تأثير نظام “DASHداش” على خفض ضغط الدم فقط، بل أظهرت الدراسات أيضا أنه يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار ويعزز مقاومة الأنسولين، كما أظهرت بعض الأبحاث أنه يساعد في تقليل مخاطر السمنة والأمراض القلبية”.

وأكد الباحثون أن “نظام “DASHداش” يعد خيارا مثاليا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي وتخفيض ضغط الدم والوقاية من الأمراض المزمنة”.

يذكر “أن النجاح في اتباع نظام “DASHداش” يتطلب تغييرات شاملة في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول وزيادة النشاط البدني”.