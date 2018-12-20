نظام غذائي يُساعد على تنظيف القولون وإزالة السموم من جسمك

في هذا التقرير نتعرف على نظام غذائي لتنظيف القولون وإزالة السموم، بحسب موقع “step to health”.

وإذا لم يقم القولون بدوره في تنظيف الجسم من السموم يحدث عدد من المضاعفات وهى: التهاب القولون التقرحي، سرطان المعدة، الأورام، متلازمة القولون العصبي.

وهناك عدد من الأطعمة التي تساعدك على الوقاية من الأمراض في المستقبل بفضل آثارها الإيجابية داخل جسمنا وتساعد على التخلص من السموم في الجسم وقيام القولون بدوره.

الخرشوف-الخس-الجزر-العدس-البنجر-الموز-البرتقال واليوسفي-التين-الفواكه المجففة والمكسرات-البقوليات-الأرز البني-الدقيق-الشوفان-أفوكادو-السمك-زيت الزيتون.

-أطعمة غنية بالكالسيوم مثل: السلمون واللوز والسبانخ واللبن.

-فيتامين د لأنه يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين البيض والجزر.

-المغنيسيوم يوجد في الأطعمة مثل الكاكاو، والشعير والبذور المختلفة مثل بذور اليقطين أو الكتان أو عباد الشمس.

-شرب ما يكفي من الماء للتخلص من السموم في الجسم.