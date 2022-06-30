نظرا لقيام جهات بفتح حـسابات مصرفية.. «حماد» يطالب النائب العام بالتحرك

طالب وزير التخطيط و المالية في الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد من النائب العام والأجهزة الرقابية المُمثلة في ديوان المُحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مُكافحة الفـساد بفتح تحقيق في الجِهات التي فتحت حـسابات مصرفية خارج نـطاق عملها الجُغرافي.

وخاطب حماد مراقبي الخدمات المالية بالمناطق والمراقبون الماليون بالوزارات والهيئات، بما فيهم مراقبوا المستشفيات والمراكز والجامعات والمعاهد والأجهزة المستقله بِخُطورة ما يحدث في الآونة الأخيرة من محاولة قيام بعض الجهات بفتح حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي، معتبرا إياه تعديا صريحاً علي المال العام وصرف الأموال في غير الأوجه المخصصة لها.

وطالب حماد بضرورة الإبلاغ وبشكل عاجل وفوري عن مثل هذه التجاوزات التي تسبب ضررا جسيما بالمال العام، مؤكدا أنّ من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه لعُقوبات يحتمها القانون وسيتخذ ضدهُ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل وإحالتة للتحقيق.