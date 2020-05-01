نعمان بن عثمان: معيتيق يسعى لأخذ مكان السراج

أفاد رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، بأن النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق يسعى لأخذ مكان رئيس المجلس فائز السراج.

وفي حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعته “عين ليبيا”، قال بن عثمان إن أحمد معيتيق يعمل مع شركة بلجيكية متخصصة في العلاقات العامة لتسويقه أمام العالم ليكون بديلاً عن فائز السراج.

وأضاف يقول: “أيعقل ذلك؟ أتساءل من مصراتة إلى رأس إجدير هل أحمد معيتيق يصلح أن يكون رئيس ليبيا القادم؟.

يُشار إلى أن أحمد عمر أحمد معيتيق، هو من مواليد عام 1972 في مدينة مصراتة وهو رجل أعمال، ومتزوج وله أربعة اطفال، خريج جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية (1994- 1993) وإدارة الأعمال من الجامعة الأوربية بلندن.

وتم ترشيحه في انتخبات جرت في المؤتمر الوطني العام سابقاً عام 2014، كرئيس وزراء جديد لليبيا.

وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تم تكليفه بمنصب نائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حيث لايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.

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