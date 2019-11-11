«نعمان بن عثمان» يتحدى حفتر بأن يكشف عن سبب زيارة الوفد الأمريكي المُفاجأة للرجمة

كشف رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، عن وصول وفد أمريكي إلى مطار بنينا في بنغازي، الاثنين، قادمًا من ألمانيا.

وأوضح بن عثمان أن الوفد ذهب لمقابلة خليفة حغتر في معسكر الرجمة، حيث بقى الوفد هناك لبضعة ساعات ثم غادر البلاد في نفس اليوم.

وتحدى رئيس مؤسسة كويليام خليفة حفتر بأن يذكر سبب زيارة من وصفهم بـ”أسياد حفتر” المفاجأة.

وأشار بن عثمان إلى أن الوفد طلب وبشكل صارم كل المعلومات المتعلقة بالتواجد الروسي في ليبيا.

ونوه بأن حفتر قد سلم جميع المعلومات المتعلقة بالروس مثل أي عميل رخيص، حسب وصفه.