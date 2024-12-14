نعيم قاسم: إسرائيل دمّرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية

أفاد أمين عام “حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم، “بأن إسرائيل دمرت كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري تحت عناوين مختلفة وهذا دليل على القرار التوسعي”.



وأضاف نعيم قاسم، “أن إسرائيل تريد التوسع في كل الدول العربية”، مضيفا “بأنه من المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة”.

وأشار إلى أن “حزب الله”، “خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا لكن هذا تفصيل صغير وقد يتبدل مع مرور الزمن ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى”.

وبخصوص إدارة الحكم في سوريا، أفاد نعيم قاسم، بأن “النظام السوري سقط على يد قوى جديدة ولا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها”.

وأكد أنهم “دعموا سوريا لأنها كانت في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين”.

وتمنى قاسم، “أن يكون خيار النظام السوري الجديد هو التعاون بين لبنان وسوريا على قدم المساواة وتبادل الإمكانات، كما تمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل عدوا وألا تطبع معها”.

وصرح بأنه “من حق الشعب السوري اختيار قيادته وحكمه ودستوره ومستقبله ونتمنى أن يتوفق إلى خيارات لا يتحكم بها أحد من الدول الأخرى”.

وأشار الأمين العام للحزب، إلى أنه “لا يعتقد أن ما يجري في سوريا سيؤثر على لبنان”.