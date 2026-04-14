نعيم قاسم: الشعب السوري حر في قراراته ولا علاقة لنا بما يجري في سوريا

أكد أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم أن الشعب السوري يتمتع بحرية كاملة في اتخاذ قراراته، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة جديدة يحدد مسارها السوريون بأنفسهم، وأن الحزب لا علاقة له بما يجري هناك.

وجاءت تصريحات أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال خطاب متلفز مساء الإثنين، حيث شدد على أن المرحلة الحالية في سوريا شأن داخلي يخص الشعب السوري وقيادته.

وقال نعيم قاسم إن هناك من يعمل على بث ما وصفها بـ«السموم» بهدف خلق توتر بين سوريا ولبنان، محذرًا من محاولات دفع البلدين نحو مواجهة سياسية أو اجتماعية في هذه المرحلة.

وأضاف أن القيادة السورية والشعب السوري يدركان، بحسب تعبيره، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق أزمات في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه إلى هذه التحركات.

وفي سياق متصل، لفت أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم إلى وجود محاولات لإشعال فتنة سنية–شيعية، معتبرًا أن هذه المساعي لن تنجح، ومؤكدًا أن ما يجمع المسلمين السنة والشيعة هو وحدة الموقف والمصير.

دعوى قضائية في دمشق لوقف قرار رفع أسعار الكهرباء أمام محكمة البداية المدنية

شهدت العاصمة السورية دمشق تطورًا قانونيًا لافتًا، بعدما أعلن المحامي باسل مانع رفع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء الصادر عن وزارة الطاقة.

وقال المحامي باسل مانع إنه رفع الدعوى ضد وزير الطاقة محمد البشير بصفته الوظيفية، مطالبًا بإبطال وتعديل شروط عقد الإذعان، إلى جانب وقف تنفيذ القرار رقم /687/ الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والمتعلق برفع تعرفة الكهرباء.

وأوضح مانع أن القرار يفرض، بحسب وصفه، أعباء مالية كبيرة على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها شريحة واسعة من السوريين، خصوصًا النازحين وذوي الدخل المحدود والمستأجرين.

ودعا المحامي جميع المواطنين الذين تصدر فواتير الكهرباء بأسمائهم الشخصية إلى الانضمام إلى الدعوى، مؤكدًا عزمه الاستمرار في الإجراءات القانونية دون تأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور ستة أشهر على تطبيق قرار التعرفة الكهربائية الجديدة، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية، وسط شكاوى من الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة بما يشمل الكهرباء والمحروقات.

تجدد الاشتباكات في ريف السويداء بين قوات حكومية و«الحرس الوطني»

تشهد محاور القتال في محافظة السويداء جنوب سوريا تجددًا في الاشتباكات المتقطعة بين قوات حكومية وفصائل متحالفة معها من جهة، وقوات ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» في المحافظة من جهة أخرى.

وأفادت مصادر أهلية في السويداء لقناة روسيا اليوم، بأن الاشتباكات تجددت على محور بلدة تل حديد – منطقة المعامل شمال غرب مدينة السويداء، وسط تصعيد ميداني متكرر خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد استخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة والثقيلة خلال المواجهات، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن سقوط خسائر بشرية في صفوف أي من الجانبين.

وتشهد محافظة السويداء حالة من التوتر الميداني المتقطع منذ يوليو 2025، عقب اشتباكات بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق مصادر محلية.

تركيا تعيد تشغيل خط سكة حديد بمحاذاة الحدود السورية بعد تأهيل شامل بطول 350 كيلومتراً

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية إعادة تشغيل خط سكة حديد يمتد بمحاذاة الحدود مع سوريا بطول 350 كيلومتراً، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل وصيانة شاملة شملت البنية التحتية والفوقية للخط.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الأعمال شملت تجديد خطي سكك حديدية رئيسيين بين قرقاميش ونصيبين بطول 325 كيلومتراً، وبين ماردين وشنيورت بطول 25 كيلومتراً، مع إعادة فتحهما أمام حركة القطارات بشكل كامل.

وأوضح أورال أوغلو أن المشروع لم يقتصر على أعمال صيانة اعتيادية، بل تضمن تأهيلاً شاملاً استجاب للاحتياجات المتراكمة خلال السنوات الممتدة بين 2011 و2024، مشيراً إلى استكمال إصلاحات واسعة على طول الخط الحدودي.

وأضاف وزير النقل التركي أن الخط الجديد جُهز ببنية تحتية أكثر قوة ومتانة، بما يرفع من كفاءته التشغيلية، ويعزز قدرة النقل البري والسككي للبضائع، إلى جانب دعم التكامل اللوجستي والإقليمي.

وكانت تركيا وسوريا والأردن قد وقعت في 7 أبريل الجاري مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بتطوير مشاريع الربط السككي وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية.

وأوضح وزير النقل السوري يعرب بدر أن الاتفاق يمهد لإطلاق مشاريع استراتيجية أبرزها إعادة إحياء خط سكة حديد الحجاز، فيما أكد وزير النقل التركي أن تفعيل ما يُعرف بـ«ممر الشرق الأوسط» من شأنه تعزيز حركة التجارة وزيادة عائدات الترانزيت بين الدول.