نعيم قاسم: لن نسلّم السلاح.. ردود فعل سياسية تحذّر من الفتنة

أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن “المقاومة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف”، محذرًا من أن أي قرار حكومي لتجريد الحزب من سلاحه سيقود إلى الفوضى ويفتح الباب أمام فتنة داخلية خطيرة.

وفي تصريحات نارية بثها الإعلام الرسمي للحزب، شدد قاسم على أن “المقاومة هي التي حررت لبنان وحفظت سيادته، ولا يمكن الحديث عن وطن مستقل دون مقاومة”، معتبرًا أن قرار الحكومة بنزع السلاح “خيانة وطنية” تخدم المشروع الإسرائيلي، وتهدد وحدة البلاد، قائلاً: “إما أن نعيش معًا، أو على الدنيا السلام”.

وأوضح أن حزب الله وحركة أمل قررا تأجيل النزول إلى الشارع لإتاحة المجال للحوار والنقاش، لكنه شدد على أن المقاومة مستعدة لخوض “معركة كربلائية” إذا استمر الضغط على سلاحها، محملًا الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي محتمل.

ردود فعل سياسية غاضبة وتحذيرات من التصعيد

تصريحات قاسم أثارت ردود فعل سياسية واسعة وتحذيرات من تأجيج الانقسام الداخلي.

النائب جورج عقيص عن حزب القوات اللبنانية، اعتبر أن قاسم “لا يهدد بحرب أهلية لنفسه فقط، بل لكل اللبنانيين”، مشيرًا إلى أن القرارات المصيرية لا يمكن فرضها بالإكراه، خاصة تلك التي تمس الأمن الوطني.

ولفت إلى أن القرار المتعلق بوقف إطلاق النار، والذي يشمل وضع سلاح المقاومة تحت إشراف الدولة، تم التفاوض عليه من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووافقت عليه حكومة نجيب ميقاتي بالإجماع، بما في ذلك وزراء حزب الله وأمل.

من جهته، قال النائب أشرف ريفي إن تكرار التهديد بالحرب الأهلية “أمر مرفوض وكارثي”، داعيًا حزب الله إلى العودة للدولة كمؤسسة وحيدة تمتلك القرار السيادي والسلاح الشرعي.

أما وزير العدل عادل نصار، فصرّح بأن “من يهدد بتدمير لبنان دفاعًا عن سلاحه، يسقط بنفسه مبدأ أن السلاح هو لحماية لبنان”، مؤكدًا أن الشرعية يجب أن تكون للدولة وحدها.

تأتي هذه التصريحات في ظل أجواء إقليمية متوترة، وتزايد الضغوط الدولية على لبنان للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 1701، وسط مخاوف من انزلاق البلاد مجددًا إلى صراع داخلي في حال فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني والسياسي.

“حزب الله” العراقي يؤكد دعم ترسانة المقاومة ويشدّد على حق الدفاع عن الشعوب

دعا الأمين العام لـ”كتائب حزب الله” في العراق، أبو حسين الحميداوي، إلى دعم ترسانة المقاومة بالأسلحة المتطورة لمواجهة أي تهديد، وذلك في ظل مساعي الحكومة اللبنانية لنزع سلاح “حزب الله”.

وأشار الحميداوي في بيان له إلى أن التطورات الإقليمية، بما في ذلك سقوط النظام في سوريا، والعدوان الأمريكي-الصهيوني على الشعب اليمني، والحرب على الجمهورية الإسلامية، والضغط الدولي برعاية مؤسسات صهيونية وماسونية، تمثل محاولات لإخضاع الشعوب وسلب إرادتها، مؤكدًا أن العراق ولبنان لم يُستثنَيا من ذلك.

وشدد على أن مقاومة المحتلين وردع المعتدين حق مشروع يكفله القانون والشرع، وأن سلاح الشعوب سيبقى صمام أمانها ودرعها الحصين في الدفاع عن الأرض والمقدسات. وأوضح الحميداوي ضرورة تعزيز قدرات المقاومة الفنية والدفاعية والتدميرية، لتحقيق أعلى درجات الجهوزية لمواجهة أي تهديد محتمل.

كما أكد على أن نصرة المستضعفين والدفاع عن القضايا المركزية للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يظل هدفًا أساسيًا، مع الاستعداد الدائم لتقديم التضحيات لحماية المقدسات.